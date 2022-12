Kadir Doğulu, Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi. Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün bir seminerde kendisi ile ilgili kurduğu cümlelerle ilgili konuştu. Doğulu "Hedefim karımın memnuniyetidir. Biz aile kurumuna önem veriyoruz karı koca olarak. Eşim öğrencilerle buluştuğu gün aradı beni. Açtığım gibi karşıma bir kalabalık çıktı. Gözlerim doldu, sevgi her an her yerde yaşatılabilir" dedi.