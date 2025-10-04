‘Hepimiz aşk acısı çektik’

Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, önceki gün AVM'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden sanatçı, yeni şarkısı 'Enkaz' hakkında konuştu: "Hepimiz zamanında aşk acısı çektik. Yalnız kaldığımızda hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Bu şarkı tam da o dönemlerde dinlenebilecek bir şarkı." Yıldız Tilbe'nin konserlerinde kendi eserlerini seslendirmesinden büyük mutluluk duyduğunu da dile getiren Yudum, "Yıldız Tilbe ülkemizin en büyük değerlerinden biri. Umarım bir gün aynı sahnede beraber bir şeyler yaparız" dedi.