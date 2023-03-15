‘Her şey çok değişti‘ artık eski Selen değilim’

HamdiAlkan'ın eski eşi, şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün bir arkadaşı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni taşındığı evden ev sahibinin kendisini çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Görgüzel, "Bu ara ev sahipleri biraz tuhaflaştı, biraz adaleti, hukuku ve yasaları bilmeleri gerekiyor. Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor, sanırım kendisi ile yakında mahkemelik olacağız" dedi. Deprem bölgesinde yaşayan insanların acılarını gördükten sonra normalleşemediğini belirten Görgüzel, "6 Şubat'dan sonra bambaşka bir insan oldum, artık eski Selen değilim" dedi.