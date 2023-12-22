‘Her şey para değil, sevdiklerim daha önemli’

Şarkıcı Göksel, önceki gün sabahın erken saatlerinde Nişantaşı'nda görüntülendi. Şapkalı poları ile başını kapatan ve spor giyimiyle Nişantaşı sokaklarında yürüyen şarkıcı, makyajsız haliyle dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bu saatte burada ne işiniz var ya!" diyerek şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, şöyle devam etti: "Arkadaşlar daha yeni uyandım, uyanır uyanmaz beni görüntülediniz resmen, spora gidiyorum. Daha fazla çekmeyin, çok da uygun değilim." Yılbaşında sahnede olmayacağını söyleyen Göksel, "Yeni yıla ailemle gireceğim. Bu sene böyle bir karar aldım. Her şey sahnede olmak ya da para değil benim için. Sevdiklerim daha önemli" diyerek spor yapacağı salona doğru yoluna devam etti.