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Giriş Tarihi: 24.1.2023

‘Her yerde bu kız var’ şikayeti

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Her yerde bu kız var’ şikayeti
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan kendisine hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulunan kullanıcıyı şikayet etti. Kimliği belirsiz bir kullanıcı, 13 Aralık'ta ''Farah Zeynep denen...'ya gitmedi, en azından. Her şeye o karıyı koyuyorlar'' şeklinde ağır ithamlarda bulundu. Paylaşımı fark eden ünlü oyuncu, hemen harekete geçti. Abdullah'ın avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede, "Müvekkilim yer aldığı dizi, film ve reklamlar ile oyunculuk alanında kendini gösteren bir oyuncudur. Kimliği belirsiz şüpheli tarafından hiçbir neden yokken hakarete maruz kalmıştır" diyerek şikayetçi oldu. Şahsını hedef aldıklarını söyleyen ve bu tarz paylaşımlardan kurtulmak isteyen 33 yaşındaki oyuncu, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini talep etti.
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‘Her yerde bu kız var’ şikayeti
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