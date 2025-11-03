'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunucusu Oktay Kaynarca, Maslak'ta mekân açılışında konuştu. Yarışmanın güzel gittiğini söyleyen Kaynarca, "Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz" dedi. Fit formuyla ilgili de "Bunu sormasaydınız gidecektim" diyerek espri yaptı. Oyuncuların aldığı ücretlerle ilgili tartışmalara de değinen Kaynarca, şunları söyledi: "Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Bu insanlar bu işi yaptıkları için karşılığını alıyorlar, verenler de mutlu oluyorsa sıkıntı yok. Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı."