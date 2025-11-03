Heyet raporu yoktu tek imza vardı

TUĞÇE Tayfur ve eşi Muhammed Aydın, Maslak'ta bir mekân açılışına katıldı. Babası Ferdi Tayfur'un mirası konusunda aile yakınları ile devam eden dava süreci hakkında konuşan Tayfur, "Yedi yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" dedi. Tayfur, babasının vasiyetine dair ise "Heyet raporu olmadan tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'grip' dediler ama maalesef cenazesi geldi" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olan Tayfur "Doğum kilolarımı vermeye, eski formuma dönmeye çalışıyorum" dedi.