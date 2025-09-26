Hollywood yıldızı Boğaz’a hayran kaldı

'Rezervuar Köpekleri', 'Fargo', 'Boardwalk Empire' gibi birçok dizi ve filmde oynayan ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Steve Buscemi, bir film projesi için İstanbul'da. Ünlü aktör önceki gün sevgilisi Karen Ho ile kaldıkları Vakko Hotel Sumahan Bosphorus'ta kahvaltı yaptıktan sonra kahvelerini Boğaz'a karşı yudumlarken İstanbul'a hayranlıklarını dile getirdi. Ünlü oyuncu için otelin iki katlı, bahçeli, buhar banyolu 'Alya' adlı 70 metrekarelik suiti rezerve edildi. Gelmeden önce antialerjik buhar temizliği yapılan odaya anti alerjik yastıklar da konuldu. Otelin hamamına da giden sevgililer birlikte tekne ile Boğaz turu yaptı.