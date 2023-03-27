İbrahim Tatlıses’ten hemşehrilerine seçim uyarısı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine şu sözlerle seslendi: "Sevgili Türkiye'm ve sevgili Şanlıurfa'm... Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'mda tabiri caizse tırşik (Kürtçe kökenli bir kelimedir ve acımsı anlamına gelir) aşına dönmüş vaziyette... Manasını sorun Urfalılar bilir... Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşehrilerime söylüyorum, bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun."