İftar geliri öğrencilere ve Gazze’ye

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), geleneksel iftar davetini gerçekleştirdi. Fatmanur Kama'nın sunduğu program başkan Nilgün Diptaş'ın konuşması ile başladı. Filistin'deki insanlık dramına da dikkat çeken Diptaş, dezavantajlı coğrafyalarda ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocuklarının yanında olmaya kararlı olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da iftara katıldı. Davetin geliri öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. Ayrıca Gazze'de yemek dağıtımı yapılacak.