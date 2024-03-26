Haberler Günaydın Haberleri İftar geliri öğrencilere ve Gazze’ye
Giriş Tarihi: 27.3.2024

İftar geliri öğrencilere ve Gazze’ye

İftar geliri öğrencilere ve Gazze’ye
Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), geleneksel iftar davetini gerçekleştirdi. Fatmanur Kama'nın sunduğu program başkan Nilgün Diptaş'ın konuşması ile başladı. Filistin'deki insanlık dramına da dikkat çeken Diptaş, dezavantajlı coğrafyalarda ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocuklarının yanında olmaya kararlı olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da iftara katıldı. Davetin geliri öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. Ayrıca Gazze'de yemek dağıtımı yapılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
İftar geliri öğrencilere ve Gazze’ye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA