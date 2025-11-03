‘İftiralarla dolu mesajlar aldım şikayetçiyim’

Son dönemin popüler oyuncularından Damla Beyazbulut, aldığı mesajlarla kabusu yaşadı. E-posta hesabına 20-21 Ekim tarihlerinde farklı 3 mail adresinden onur kırıcı, hakaret içerikli mesajlar alan Beyazbulut, gelen mesajların çıktısını aldı. Oyuncu kendisi hakkında mesnetsiz iftiralarda bulunan şüpheli şahısların kimliklerinin tespit edilip cezalandırılması için savcılığa giderek şikayetçi oldu.

'GERÇEĞE AYKIRI'

Beyazbulut İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçesinde, hdidis7373@protonmail. com, kfjdjs27proton.me, ve ididsisi626@protonmail. com, adreslerinden şahsına yönelik çirkin mesajlar aldığını dile getirdi. Oyuncu, gerçeğe aykırı beyanlar ve şahsına yönelik yapılan hakaretler sonrasında kendilerine uyarı niteliğinde cevap verdiğini söyledi. Dilekçesinde Beyazbulut, gelen maillerde dizilerde rol alabilmek için kendisinden yaşça büyük kişilerle ilişkiye girdiği, eskort olduğu, evli ajans sahipleriyle aşk yaşadığı yönünde iddialarla kendisine iftiralar atıldığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

HESABIMI ÇALMAYA ÇALIŞTILAR

OYUNCU Damla Beyazbulut, sosyal medya hesaplarının da çalınmak istendiğini, şahsına ait numarayı ise sektördeki herkese yaydıklarını belirterek şikayetçi oldu.