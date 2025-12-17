İklim krizi filmlerle anlatılacak

ANKARA'DA 18-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 2. Uluslararası Afet Film Festivali'nin jüri üyeleri ve programı belli oldu. 'İklim Değişikliğinin Küresel Boyutu' temasıyla düzenlenen ve 114 ülkeden başvuru alan festivalde yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başında ise usta yönetmen Derviş Zaim yer alacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek 'Sinema ve İklim' konulu panele konuşmacı olarak Derviş Zaim, Serpil Altın ve Mehmet Ali Karga katılacak. Uzun metraj, belgesel, kısa film ve animasyon kategorilerinde filmler yarışacak.