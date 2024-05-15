‘İlkokulda öğretmen şiddetine maruz kaldım’

Çağlar Ertuğrul, Etiler'de görüntülendi. Oyuncu "Şiddet gördüğünüz için İzmir'deki ilkokulu satın alıp yıktırdığınız haberleri doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Arkadaşım 'Bizim ilkokulu yıkmışlar' dedi, depreme dayanıksızmış yenisini yapacaklarmış. Ben de üzüldüm. Sonuçta anılarımız var. Bina yıkılınca bir paylaşım yapacaktım 'Ne anılarımız oldu' diye sonra değiştirdim, bu okulda çok dayak yedim, o yüzden alıp yıktırdım' diye yazdım. Ama şiddet kısmı gerçek, öğretmen şiddetine maruz kaldım."