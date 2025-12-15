İmparator ve Orta Doğu’nun ikonundan ’Esmer Yarim’

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile Orta Doğu'nun ikonik yıldızı Maya Diab, Şişli'deki popüler mekanda müzik ve eğlence dolu bir geceye imza attı. Gecede sahneye ilk olarak çıkan Maya Diab, sahne şovuyla büyük alkış topladı. Diab'ın sahnesini tamamlamasının ardından geceye damga vuran sürpriz an yaşandı. İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkan Maya Diab, İmparator'a eşlik ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.Birlikte seslendirdikleri "Esmer Yarim" büyük alkış alırken, Diab çocukluğundan bu yana Tatlıses'e duyduğu hayranlığı dile getirerek, "I Love İmparator" sözleriyle usta sanatçıya olan sevgisini sahneden ilan etti. Kısa bir performansın ardından sahneyi İmparator'a teslim eden Diab, geceye unutulmaz bir imza attı. Ardından sahneyi devralan İbrahim Tatlıses, eski günleri aratmayan performansıyla konuklara adeta müzik ziyafeti yaşattı.