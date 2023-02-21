İnisiyatife bırakmayın bina denetlemeleri hemen başlasın!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, yaşadıkları binanın risk durumunu merak ederken Berrak Tüzünataç da bu konuya dikkat çekti.
Oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şöyle seslendi: "Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin inisiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?"