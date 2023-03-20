İrem Derici yeni yaşını sevgilisiyle kutladı

Şarkıcı İrem Derici, 35'inci yaş gününü önceki akşam sevgilisi Atakan Işıktutan ile kutladı. Derici, pastasını üflerken sevgilisinin gözlerinin içine bakarak duygusal bir konuşma yaptı: "Deliler gibi aşık oldum, çok güzel bir adama aşık oldum. Seni kimse üzmesin yoksa karşılarında beni bulurlar. Her yaşım seninle olsun." Yeni yaş günü için gittikleri mekanda sahneye çıkarak sevgilisi için aşk şarkıları söyleyen Derici'nin mutluluğunu gözlerinden okunuyordu. Mekan çıkışında gazetecilere poz veren Derici "Çok muyluyuz" dedi.