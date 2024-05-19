‘İşe de aileye de vaktim var’

Popun sevilen ismi Bengü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında önceki akşam Lefkoşa'da konser verdi. Önümüzdeki günlerde yeni şarkılarını bir bir sevenlerinin beğenisine sunacağını söyleyen sanatçı, "İlk aşkımızı yaza yetiştiriyoruz. Aslında elimde çok şarkı var. Biliyorsunuz artık şarkılarımızı albüm olarak değil tek tek veriyoruz. Müzik dünyası bu şekilde değişti.Çok heyecanlıyız. Şarkılarımı ekibim ve yakınlarımla paylaştım. Şimdi sıra sevenlerimde" diye konuştu. Hem çocuklarıyla hem de işiyle ilgilenmeyi rahatlıkla başardığını söyleyen Bengü, "Kısa bir aralıkla iki çocuk sahibi oldum. İlk zamanlarda alışmak zor oldu ama kısa zamanda hem işime hem de aileme vakit ayırmayı öğrendim" dedi.