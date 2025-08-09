Mahallenin Muhtarları, Ekmek Teknesi, Doksanlar gibi yapımlarda rol alan Açelya Akkoyun, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Akkoyun, sosyal medyadaki son paylaşımıyla dikkat çekti. 52 yaşındaki ünlü oyuncu, Muğla Ortaca'da halk pazarına gitti. Tezgahları tek tek gezip alışveriş yapan Akkoyun, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Açelya Akkoyun, "80 yaşında. Ama sabahın ilk ışığında tezgâh başında. Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor. Gülsüm Abla'nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hala genç. Yorgun değil, umutlu. Şikayet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu" dedi. Ünlü isim, sözlerine "İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor. Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde. Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla'dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum" diye devam etti.