İşte Güllü’nün kati adli tıp raporu: İtme-darp yok düşerek öldü

DÜŞMEYE BAĞLI NEDENLERDEN...

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26 Eylül'de Güllü'nün ölümüne dair istediği detaylı raporu tamamladı. Hazırlanan 'kati' rapor sonucu; sanatçının kesin ölüm nedeni belli oldu. Güllü'nün yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildiği ve toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

ZEHİRLENME İZİNE RASTLANMADI

Raporda, Güllü'nün kanında 3.53 promil etanol tespit edildiği belirtildi. Biyolojik incelemeler sırasında Güllü'nün vücudunda başka birine ait herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi. Ayrıca zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı aktarılıp, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremitekırıklarıyla birlikte beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği vurgulandı.