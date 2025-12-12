İşte yılın en iyileri

GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödülleri töreni, önceki akşam Haliç'te gerçekleşti.

'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Mert Yazıcıoğlu, "Bu ödül törenini ilk kez izlemeye geldiğimde en arkadaydım, çok fazla hayal kuruyordum.

Bu yıl nasip oldu" dedi. 'Yılın Hype'ı Emirhan Çakal seçildi. 'Zamansızlık Ödülü'nü Okan Bayülgen aldı. 'Yılın Spor İnsanı' ödülünün sahibi Victor Osimhen oldu. 'Onur Ödülü'ne ise MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson layık görüldü.



Yasemin Gebeş'in ev sahipliğini yaptığı gecenin finalinde ödül alanlar ve verenler hatıra fotoğrafı çektirdi.