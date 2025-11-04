İtalyan klasiği Boğaz’la buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Zeffirino İstanbul'un, GQ Türkiye iş birliğiyle düzenlenen açılış davetinde buluştu. İtalya'nın Cenova kentinde 1939 yılında kurulan, üç kuşaktır Belloni Ailesi tarafından işletilen restoran, Monte Carlo ve Paris'ten sonra Boğaz'a taşındı. Frank Sinatra ve Sophia Loren gibi isimlerin de müdavimi olduğu marka, Murat Varol ve Esra Saral ortaklığıyla, ünlü Genovese pesto'su ve el yapımı makarnalarıyla İtalyan mutfağının klasik lezzetlerini sunuyor. Mekan; Cedric Capron ve Savatlı Architecture tasarımıyla, doğal malzemelerin şıklığıyla İtalyan klasiğinin köklü mirasını İstanbul'da sürdürmeyi hedefliyor.