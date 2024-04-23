‘İyi teklifler gelirse şarkı söylerim’

Oyuncu Şebnem Hassanisoughi, önceki gün Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Londra'da yaşayan ve sık sık oraya seyahat eden oyuncu, "Dizim olduğu için fırsat buldukça gidip geliyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorum, o yüzden yorucu da olsa keyifli oluyor. Eşimle de çok ayrı kalmıyoruz, fırsat buldukça bir aradayız" dedi. Yaz tatili için henüz program yapmadığını belirten oyuncu, bazen sahnede şarkı söylemesiyle ilgili de "Bazen iyi teklifler gelirse kabul ediyorum, orkestra iyi olursa söylüyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum" dedi.