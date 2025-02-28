‘İyileştim toparlandım sahnedeyim’

Nükhet Duru, önceki akşam İstanbul'da bir etkinlik mekanında sahne aldı. "Burada üç ay önce sahneye çıkacaktım ancak hastaneye kaldırıldığım için konseri ertelemek zorunda kaldım" diyen Duru, sözlerine şöyle devam etti: "Çok şükür iyileştim, toparlandım ve bu gece sahnedeyim. Heyecanlıyım, mutluyum, sevinçliyim. Biz sanatçıların yaşama sevinci, seyirciyle buluşmak ve onları mutlu edebildiğimizi bilmek. O yüzden bu akşam ben de çok mutluyum." Sanatçı çok sevilen şarkılarıyla, sevenlerine müzik ziyafeti çekti.