James Cameron sanatı sergisi açıldı

Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi ikonik filmlerin dünyaca ünlü yönetmeni James Cameron'un sanat yolculuğunu mercek altına alan, Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'James Cameron Sanatı' (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, 27 Eylül'de İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Açılış ziyaretini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven gerçekleştirdi.Altı ay boyunca açık kalacak sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde orijinal çalışmayı sanatseverlerle buluşturuyor.Uzun bir süredir sergi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay, "Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen bu sergide ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alıyor.Bu bölüm, dahi yönetmenin yaratıcı dünyasının içine adım atıyor ve onun hayal gücüyle bütünleşen benzersiz bir deneyim sunuyor" diyerek serginin en önemli bölümlerinden birini anlattı.