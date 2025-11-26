Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, KADEM Derneği'nin AKM'de düzenlenen etkinliğine katıldı. İmirzalıoğlu, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarını vurgulayarak "Şiddetin her türlüsüne lanet ediyoruz. Maalesef kadına şiddet, kanayan yaramız. Bizim de iki kızımız var, empati yapmakta zorlanıyoruz. Burada bulunarak rengimizi belli ederek bu duruma hep beraber karşı koyacağız" dedi.

Sinem Kobal ise kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kadına şiddete karşı susmayan herkes çok kıymetli. Bu anlamda erkeklerin de desteği çok ama çok kıymetli. Kadınların en güvenli yerleri evleri ama ne yazık ki kadına şiddet evde başlıyor."