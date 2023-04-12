‘Kadınları korumak için elimizden geleni yapacağız’

Kadınları şiddetten korumak için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun geliştirdiği 'Amber' adlı uygulamanın tanıtımı, UNFPA Türkiye ve İyi Niyet Elçisi olan Songül Öden ve Edis'in katılımıyla Emirgan'da gerçekleşti. Öden "Dünyada her iki kadından biri şiddet görüyor. Kadınlar için çalışmaya ve elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim'' dedi. Edis ise ''Kadın hayranı fazla olan bir şarkıcı olarak bu uygulamanın yayılmasını sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Umarım kadına şiddetin konuşulmadığı günlere kavuşuruz'' diye konuştu.