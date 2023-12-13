İsmail Hacıoğlu, Filistin paylaşımları nedeniyle kendini eleştirenlere tepki gösterdi: "Neden sürekli Filistin mesajı atıyorsun diyen dostlarım, beni takipten çıkabilirsiniz. Kafamı yastığa rahat koyamıyorum çünkü!"Ajda Pekkan ise "Kalbimiz Gazze için atıyor. Dünyaya barış dilerken Gazze'de savaşın bir an önce bitmesini diliyorum" dedi. İsrail'e tepki gösteren isimlerden biri de ünlü İspanyol yıldız Penelope Cruz oldu. Cruz yaptığı paylaşımla acil ateşkes çağrısında bulundu.