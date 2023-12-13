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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Kafamı yastığa rahat koyamıyorum

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Filistin’e destek çıkarken İsrail’e tepki göstermeye devam ediyor. Bu kez Penelope Cruz, İsmail Hacıoğlu ve Ajda Pekkan, İsrail’in yaptığı soykırıma dikkat çekti

Kafamı yastığa rahat koyamıyorum
ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI
İsmail Hacıoğlu, Filistin paylaşımları nedeniyle kendini eleştirenlere tepki gösterdi: "Neden sürekli Filistin mesajı atıyorsun diyen dostlarım, beni takipten çıkabilirsiniz. Kafamı yastığa rahat koyamıyorum çünkü!"



Ajda Pekkan ise "Kalbimiz Gazze için atıyor. Dünyaya barış dilerken Gazze'de savaşın bir an önce bitmesini diliyorum" dedi. İsrail'e tepki gösteren isimlerden biri de ünlü İspanyol yıldız Penelope Cruz oldu. Cruz yaptığı paylaşımla acil ateşkes çağrısında bulundu.
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Kafamı yastığa rahat koyamıyorum
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