Kapıdan dönenlere çok üzüldüm

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum'un gözde mekanlarından birinde sahne aldı. Günler öncesinden tüm rezervasyonları tüketen Özcan Deniz hayranları, mekanı hınca hınç doldururken kapıdan dönen sevenleri ise gelecek haftaya rezervasyon yaptırdı. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özcan Deniz, "Kapıdan dönen sevenlerim olmuş onlar adına çok üzüldüm bir sonraki programım da onlarla birlikte oluruz inşallah" dedi. Şarkıcı, sevilen şarkılarını yüzlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.