‘Karaciğer nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam’

SİROZ teşhisi konulan ve daha önce acil olarak karaciğer nakli olması gerektiği söylenen oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber gelmişti. Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenilmişti. Özkan'dan sevindiren paylaşım geldi. Hastane odasından paylaşımda bulunan oyuncu, şunları söyledi:"Hastanede 15. gün... Arayan, soran, dua eden, sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz, o zaman güzel haberi vereyim... Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam. Böyle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum, tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum, daha uzun yıllar buralardayım, sevgiler."