Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!

atv'nin salı akşamları heyecanla izlenen dizisi 'Gözleri KaraDeniz' yeni bölümleri için geçtiğimiz günlerde Rize'ye geri dönmüştü. Setten yeni fotoğrafların paylaşıldığı dizi, doğduğu topraklarda Karadeniz'in büyüleyici doğasında yeni bölümleriyle ekrana hazırlık yapıyor.

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı diziden gelen ilk kareler; Azil, Güneş ve Mehmet arasındaki büyük çatışmaya dair ipuçları verirken hem de Karadeniz'in kendine özgü ruhunu güçlü biçimde yansıtıyor. Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın birlikte yönettiği dizide, aile, aşk ve sırlarla dolu hikâyenin düğümleri yeniden çözülürken, sürpriz karakterlerin de katılacağı diziden gelen yeni kareler beğeni topladı.