‘Karavanımla sahil şeridini gezeceğim’

Geçtiğimiz aylarda lenf kanserini yenen ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, şifayı doğada buldu. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu dile getiren ve sık sık kamp yapan oyuncu, bir karavan satın aldı. Karavan ruhunu çok sevdiğini belirten Aksoy, şunları söyledi: "Karavanla gezme hayalim vardı. Uzun vadede yurt dışı planım da var fakat ilk hedefim kendi kıyı şeridimizi dolaşmak. Ayrıca karavanla birlikte daha sağlıklı yaşamaya başladım. Güneşle birlikte uyanıyorum, ormanda yürüyüşler yapıp doğal besleniyorum. Kısacası doğada huzur buluyorum."