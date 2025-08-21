‘Kardeşimle gurur duyuyorum’

'GO Let It Out', 'Don't Go Away' gibi şarkılarla tanınan Oasis grubu, 16 yıl aradan sonra bir araya geldi. Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul 'Bonehead' Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker; 4 Temmuz'dan bu yana hayranlarıyla buluşuyor. Oasis grubunun turnesi büyük ilgi görürken; Noel Gallagher, TalkSport'a konuştu. Liam'ın performansına övgüler yağdıran Gallagher, "Harikalar yaratıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi ve tekrar bir araya geldikleri için mutluluğunu ifade etti. Yıllar sonra ilk kez sahneye çıktıklarında yaşadığı heyecandan da bahseden Gallagher, "Bacaklarım jöle gibiydi" diye konuştu.