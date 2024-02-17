Kardeşlerim dizisi Portekiz’de yayına başlıyor!

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satışı gerçekleşen Kardeşlerim dizisi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor.

Yurt dışında For My Family adıyla dağıtımı gerçekleştirilen Kardeşlerim, geçtiğimiz ay Portekiz'e lisanslanmıştı. Dizi, Portekiz'e lisanslanan ilk atv dizisi olma özelliğini taşıyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kardeşlerim, 17 Şubat'ta Portekiz'de yayın yapmakta olan SIC kanalında gösterime girecek. SIC kanalı, başarılı diziyi haftanın her günü Prime Time'da yayınlayacak.

Cumartesi günleri ekranlara gelen dizi, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başarıyor.