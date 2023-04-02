Kardeşlerim dizisinde Akif, Ayla’yı durdurabilecek mi?

84. Bölümde neler yaşandı?

Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir. Akif Suzan'dan; Şevval de Ahmet'ten boşanır ve çiftler davası sonrası adliyede karşılaşırlar.