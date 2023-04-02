Kardeşlerim dizisinde Akif, Ayla’yı durdurabilecek mi?

84. Bölümde neler yaşandı?
Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir. Akif Suzan'dan; Şevval de Ahmet'ten boşanır ve çiftler davası sonrası adliyede karşılaşırlar.
Ahmet'in kulüpte Suzan'a yanında iş vermesi Şevval'i de Nebahat'i de rahatsız eder.
İstediği fırsatı yakalar ve Doruk ile aralarının açmanın yolunu bulur. Zehra ve Asiye çiçekçideki kirli işten son anda kıl payı kurtulurlar. Kafe açılışına ise herkes davetlidir. Davete Ayla da gelir. Videoyu önce kapıda yakaladığı Akif'e gösterir.
Sonrada herkese önemli bir şey açıklayacağını söyler. Herkes Ayla'nın ne söyleyeceğine dikkat kesilir.
Akif ise onu durdurmak için son bir hamle yapar.