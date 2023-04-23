Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

Oğulcan ve Tolga da yaşama tutunur. Bahar'a ise Nebahat ve Akif sahip çıkar. Ayla'nın başı ise Berk'in öz annesinin ölümünden dolayı beladadır. Sarp Ömer için kan vermek ister. Aybike ise henüz gözünü açmamıştır.