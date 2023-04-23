Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi bir kayıp daha vermek istemiyor!

87. Bölümde neler yaşandı?
AYBİKE HAYATA DÖNECEK Mİ?
Hain saldırıya kurban giden gençler hastaneye kaldırılır. İlk gözünü açan Yasmin olur. Oğulcan, Aybike ve Ömer'in durumu daha ağırdır.
Hastanede herkes dua edip umut içinde beklerken ilk kötü haber Zehra'dan gelir. Zehra yaşam savaşını kaybetmiştir. Ömer'in ise kana ihtiyacı vardır.
Ömer de kendine gelmeye başlarken, Aybike'nin nabzı düşmeye başlar. Doktorlar müdahale eder. Ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar. Herkes şok ve gözyaşları içinde Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklemektedir.
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