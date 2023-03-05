Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi’ne büyük şok

80. Bölümde neler yaşandı?

AYLA VE GÖNÜL HEM ŞENGÜL'ÜN HEM DE KARDEŞLERİN EVİNİ ELİNDEN ALDI!

Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir.