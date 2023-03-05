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Giriş Tarihi: 5.3.2023 11:12 Son Güncelleme: 5.3.2023 11:12

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi’ne büyük şok

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi’ne büyük şok

80. Bölümde neler yaşandı?

AYLA VE GÖNÜL HEM ŞENGÜL'ÜN HEM DE KARDEŞLERİN EVİNİ ELİNDEN ALDI!

Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir.

Ama Suzan bu numarayı yemez ve hastaneyi arar. Gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır. Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar.

Şengül'ü bitirmek için iş birliği yapan Gönül ve Ayla kötü oyunlarına bir yenisini eklerler. Şengül'e kredi çektirerek ticarete sokarlar.

Ama ona parasını katladığını söyleyen kişi Ayla'ya çalışıyordur. Yine kazancını 2'ye katlamak isteyen Şengül, evi ve kümesi de satar ve parayı adama verir. Ömer ve Oğulcan barışırken; Süsen de Sarp ile yemeğe çıkar.

Afra ise Oğulcan'ın kapısına gelip ona çıkma teklif eder. Ahmet ise Şevval'den boşanmak için harekete geçer. Şansını bir de Nebahat'te deneyen Akif burada da barınamaz. Evi satıp ticarete girdiğini sanan Şengül, karşısında Ayla'yı bulur.

Hem adama verdiği parayı hem de evini kaybetmiştir.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

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Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi’ne büyük şok
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