Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi’ne büyük şok

80. Bölümde neler yaşandı?
AYLA VE GÖNÜL HEM ŞENGÜL'ÜN HEM DE KARDEŞLERİN EVİNİ ELİNDEN ALDI!
Şevval tarafından hastaneye kaldırılan Akif'in ciddi bir şeyi yoktur ama bunu kendini Suzan'a affettirmek için bahane olarak kullanır. Suzan'a sakat kaldığını söyleyerek kendini eve kabul ettirir.
Ama Suzan bu numarayı yemez ve hastaneyi arar. Gerçekleri öğrenir ve yokuş bir yere çıkarttığı Akif'i tekerlekli sandalye ile aşağı bırakır. Kendini korumak isteyen kötürüm Akif birden yürümeye başlar.
Ama ona parasını katladığını söyleyen kişi Ayla'ya çalışıyordur. Yine kazancını 2'ye katlamak isteyen Şengül, evi ve kümesi de satar ve parayı adama verir. Ömer ve Oğulcan barışırken; Süsen de Sarp ile yemeğe çıkar.
Afra ise Oğulcan'ın kapısına gelip ona çıkma teklif eder. Ahmet ise Şevval'den boşanmak için harekete geçer. Şansını bir de Nebahat'te deneyen Akif burada da barınamaz. Evi satıp ticarete girdiğini sanan Şengül, karşısında Ayla'yı bulur.
Hem adama verdiği parayı hem de evini kaybetmiştir.