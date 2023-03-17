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Giriş Tarihi: 17.3.2023 10:39 Son Güncelleme: 17.3.2023 10:44

Kardeşlerim'de Şengül ve Orhan’ın mutlu günleri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Şengül ve Orhan’ın mutlu günleri

82.Bölüm Özeti:

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"

Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar.

Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.

Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.

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Kardeşlerim'de Şengül ve Orhan’ın mutlu günleri
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