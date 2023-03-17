Kardeşlerim’de Şengül ve Orhan’ın mutlu günleri

82.Bölüm Özeti:
"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"
Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar.
Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.
Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.
Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı - "Yapacağız sana bir düğün" | VİDEO
Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
Kardeşlerim 82. Bölüm Fragmanı "Ben, yüzünü görmeden de güldüğünü anlayabiliyorum" | Video