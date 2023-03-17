Kardeşlerim’de Şengül ve Orhan’ın mutlu günleri

82.Bölüm Özeti:

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?"

Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken, Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar.