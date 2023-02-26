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Giriş Tarihi: 26.2.2023 11:21 Son Güncelleme: 26.2.2023 11:24

Kardeşlerim'de Şevval’in öfkesi felakete sebep oldu!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Kardeşlerim’de Şevval’in öfkesi felakete sebep oldu!

79. Bölümde neler yaşandı?

Akif Atakul Öldü Mü?

Ömer geçte olsa Asiye'nin doğruları söylediğini anladı. Bunu Ahmet'e de söyleyince Şevval her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Ahmet ondan boşanmak istediği söyleyince Şevval, iyice kontrolden çıktı. Tolga ise Zehra ile evlendi ama abileri kapılarına dayandı. Tüm gençler Tolga'ya destek olup sıkı bir kavga ile kızgın abiyi uzaklaştırmayı şimdilik başardılar.

Yeni kankası Gönül ile takılan Ayla, Aybike ile Berk'in görüşmesini engellemek için kredi kartını bloke ettirdi. Kulübe gelen Şevval içip sarhoş olunca, Suzan'a Akif ile Nebahat'ın öpüştükleri fotoğrafı gösterdi. Zaten Akif'in telefonun da Nebahat'i başka isimle kayıtlı olduğunu fark eden Suzan, her şeyi öğrendi.

Kulüp çıkışı Akif ile karşılaşan Şevval bunu Akif'e söyleyince büyük kriz patlak verdi. Akif ile karşılıklı tehditleşen Şevval, motorla giden Akif'in pesine düştü. Alkollü olan Şevval, Akif'i durdurmak isterken yeni bir faciaya sebep oldu. Motosikletten yuvarlanan Akif yerde bilinçsiz bir şekilde kalakaldı.

Kardeşlerim 79. Bölüm izle ATV dizi izle ekranında! Kardeşlerim son bölüm full HD izle kesintisiz tek parça | VİDEO (25 Şubat 2023)

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Kardeşlerim'de Şevval’in öfkesi felakete sebep oldu!
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