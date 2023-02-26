Kardeşlerim’de Şevval’in öfkesi felakete sebep oldu!

79. Bölümde neler yaşandı?

Akif Atakul Öldü Mü?

Ömer geçte olsa Asiye'nin doğruları söylediğini anladı. Bunu Ahmet'e de söyleyince Şevval her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Ahmet ondan boşanmak istediği söyleyince Şevval, iyice kontrolden çıktı. Tolga ise Zehra ile evlendi ama abileri kapılarına dayandı. Tüm gençler Tolga'ya destek olup sıkı bir kavga ile kızgın abiyi uzaklaştırmayı şimdilik başardılar.