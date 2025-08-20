‘Kayıp Kamyon’un oyuncuları tiyatro ve sinema ödüllerine aday

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerini onurlandıran Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 26'ncı kez düzenleniyor. Törenin açıklanan aday listesinde; Sinehane Film Prodüksiyon A.Ş.'nin yaptığı senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan 'Kayıp Kamyon'un başrol oyuncuları da yer alıyor. 18 Ekim 2024'te vizyona giren filmde güçlü performanslarıyla dikkat çeken Bülent Emin Yarar, Engin Hepileri ve Ülkü Hilal Çiftçi ödüle aday gösteriliyorlar.

AİLE İÇİ YÜZLEŞMELER

Filmde, vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon çevresinde yaşanan olaylar anlatılıyor. Borç yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf, kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi ve torunu Zeynep'le birlikte bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep'in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkarıyor ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep oluyor. Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

HER YOLCULUK YENİ BİR TANIŞMA

Filmde dede ve torunu canlandıran Bülent Emin Yarar ve Ülkü Hilal Çiftçi, her yolculuğun yeniden bir tanışma olduğunu sıcacık bir anlatımla işleyerek Türk sinemasına anlamlı bir iz bırakıyorlar.