Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Garip filminin Fatoş'uydu...Çocuk yıldız şimdi 45 yaşında! Ece Alton bakın ne yapıyor?

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran filmlerin bazıları Hollywood'dan uyarlanmasıyla dikkat çeker. 1986 yapımı Garip filmi de Charlie Chaplin'in klasiği The Kid'den uyarlanır. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmde, Kemal Sunal ve Ece Alton başroldeydi. Filmde çocuk oyuncu Fatoş'u ise Ece Alton, canlandırmıştı.

Bir dönemin çocuk yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı. Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı.

ŞİMDİ 45 YAŞINDA

45 yaşındaki Ece Alton, şimdilerde Behramkale'deki sahibi olduğu Assos Alarga adlı otelde hem çalışıyor hem yaşıyor.

"KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ"

Ece Alton, "Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi. İşini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim. Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif... Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda."