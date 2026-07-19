Kenan abinin kapsayıcı bir enerjisi var

EFEKAN CAN



Diziye sonradan dâhil oldum ama kuvvetli bir karakter oldu. Heyecanla yeni sezonu bekliyorum. Mükemmel bir kadroyla oynuyorum. Çok büyük şans. Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı onlarla. Çoğu işlerden güzel bir final oldu.

Oynadığım çoğu işten sona karakteri orada bırakıp giderim bunun son çekim gününden sonra insanlara bakışlarımı kaçırdım. Kolay bırakamadım. Yoğun sahnelerle başladık. Mekânları da bilmiyordum. İçgüdüsel oynadım. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim. Hatta yönetmenden tebrik aldım. "Sanki uzun süredir burada çalışmış gibiydin. Bize kolaylık sağladın" dedi. Ben de çektiğim sahneyi çok merak ettim.

Kenan İmirzalıoğlu ile daha önce çalışmamıştım. Herkesin söylediği gibi tam bir abi. Kapsayıcı bir enerjisi var. Yıllardır bu sektörde ve bir figür. Hem iletişimi çok güzel hem de çok deneyimli.

Araba sahnesi Kenan abi ilk sahnemizdi. Çok güzel sohbet ettik, beni rahatlattı sağ olsun. Çok da keyifli onunla çalışmak. Umarım uzun uzun oynama fırsatım olur.

Düğünlere sahne alıyordum gitar çalıp söylüyordum. Hatta 2013'te bir düğünde Elif Buse Hanım gelmişti, sahnemizde ona çalmıştık. Müziği seviyorum. Güzel şarkılar yazdım. İlker Kaleli ile sık görüşürüz. Birkaç şarkımı Sıla ile dinleyip düzenleme imkânımız oldu. İnanılmaz şanslıyım. Şimdilik biriktiriyorum, bir gün işime yarayacaktır.

Kuruluş Osman deneyimim de oldu. Dönem oynamak zevkli. O kostümleri giymek keyifli. Ama ben hep psikolojik derinliği olan karakterler oynamak istemiştim. A.B.İ.'de oynadığım Cemo da böyle. Bu tarz karakterlerin ben de daha çok sivrildiğini düşünüyorum.

Onur Ünlü'nün Güneşin Oğlu filminin tiyatro oyununda rol aldım. 12 oyun oynadık. Güzel bir sezon geçirdik.



ELİF BUSE DOĞAN

Ben bu hayata çalışmak için gelmişim



Yangın Yeri ile müzik dünyasını yangın yerine çevirdik. Güzel gidiyor, her yerde üst sıradayız. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyor. Düzenlemesi Kerem Akdağ'a ait. Şimdi birlikte yeni şarkımız gelecek. Çok şarkı hazır, hangisini ne zaman çıkaracağıma karar veremiyorum.

Dinleyicime farklı şeyler sunmayı seviyorum. Halk müziği geçmişli olmam yorumculuğuma ayrı bir güç katıyor. Hem o yorum gücünü kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum, birine benzememek için. Bir şarkı dinlediklerinde bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Amacım en başından beri biri gibi olmamak. Bunu da başardığımı düşünüyorum.

Harbiye'ye iki kez konuk olarak çıktım. Ama 2027 yazında kendi konserimi vermek istiyorum.

Duygularımı kontrol etmeye çalışan biriyim. Dengeli bir insanım ortalarda yaşarım. Uçlarda yaşamayı sevmem.

Şarkılara gelen yorumlara özellikle bakıyorum. Genelde pozitif yorumlar geliyor. Enerjiyi çok seviyorum. Ben bu hayata çalışmak için gelmişim. İki gün tatil yapsam üçüncü gün iş yokmu diyorum. Şarkı söylemeyi sahnede olmayı çok seviyorum. Konserler için şehirlere gittiğimde videolar çekiyorum. Uyumayı sevmiyorum akşam konsere kadar şehri keşfediyorum. Rize'yi çektim, Konya'yı çektim. İyi yemek yemeyi de seviyorum. İnanılmaz yemekler yedim. Hikâyelerini paylaşıyorum.



YAĞMUR ÜN

Kadınla erkeği farklı görmeye başladım



Akla Kara Tiyatro, sektörde çok bilinen uzun soluklu saygın işler yapan bir yer. Teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Tanıdığım arkadaşlarım da vardı kadroda. 'İzleyici olarak izlesem beğenir miyim?' duygusundan yola çıkarak okudum ve dahil olmam hızlı oldu. Provalarım çok güzel geçti. Eğlenceli bir ekibe dahil oldum.

Kadın ve erkek ilişkileri konusunda oyundan sonra fikrim değişti. Kadın ve erkekleri farklı görmüyordum. Hümanist bir şekilde yaklaşıyordum konuya. Bu oyunla birlikte kadın aklıyla erkek aklı arasındaki farkları da anlamaya başladım. Mesela ben şu an buradayım ama aklımda 'Evde çocuğum ne yapıyor?' sorusu da var bir yanda. Beynimizde çok fazla sekme var, erkeklerde aynı anda o kadar çok sekme yok gibi geliyor bana. Testesteron hormonuna inanan biriyim ben mesela, çünkü kadında da var o hormon. Testesteronun erkeği bu kadar ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama sonuçta kadın veya erkek hepimiz birbirimize fazlasıyla lazımız. Hayat yoksa çekilmez olur.

Hayata karşı tutkulu bir insanım. Karşımdakinden de bunu beklerim. Ve yalan söylemeyecek dürüst olacak. Karşı taraftan çok büyük beklentileri olan biri değilim.



FATMA TEZCAN

İlişkide en önemli şey arkadaş olabilmek



Kadın erkek ilişkileri bitmeyen bir konu ama herkes için değişen bir durum söz konusu. Aynı şeyi izlesek de farklı anlamlar yüklediğimiz bir konu bu. Tiyatro hep yapmak istediğim bir şeydi. Hatta sahnemiz taşındığım yere çok yakın. Gelip geçerken ne güzel oyunlar koyuyorlar diye içimden geçirmiştim. Kaan ile aynı filmde oynamıştık. O beni önerdi sağ olsun, sonra kendimi aralarında, sahnede buldum.

Kadın ve erkek farklı olduğumuzu bilmek konforlu bir şey. Onu bilince daha rahat iletişim kuruyorsun bence.

Erkekler komplike cümleleri anlayamaz diye bir laf var oyunda. Bir işi yaparken tamamen ona fokus oluyor, her erkek öyle değil belki ama benim babam böyle.

Kadınlar böyle erkekler böyle demek bıçak sırtı gibi hissettiriyor bana. İlişkiyi sürdürebilen şey bence çok iyi arkadaş olabilmek. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor.



KEREM POYRAZ KAYAALP

İnsan evli olunca sıkılmaya vakti olmuyor



Kadın Aklı Erkek Aklı oyunumuz için bir araya geldik. Ekibimizin yarısı burada, bir bu kadar daha varız. Bizlerle beraber Elçin Afacan, Özgün Karaman ve Sertan Erkaçan da var kadroda. Uyarlama ve yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği oyunda; kadın ve erkeklerin hayata bakış açılarını, iletişim farklılıklarını ve gündelik yaşamda yaşanan eğlenceli çatışmaları anlatıyoruz. Normalde İngiliz komedileri soğuk gelir insanlara ama bu inanılmaz komik bir iş. Savaş Özdural bunu çok güzel uyarladı, tempolu anlatımıyla sahneye taşıyor.

Tiyatronun icadından beri kadın erkek ilişkileri hep işleniyor, sahneleniyor ama değişen hiçbir şey yok. 1 milyon kez de sahnelense hep o durumun içinde buluyorsun kendini. Mutlaka sana yakın gelen ya da yaşadığın bir şeyler oluyor sahnede.

İlişkide karşısındakine duygularını anlatamayanlar bizim oyuna gelsinler.

İlişkide kırmızı çizgiler yaştan yaşa değişir bence. Benim şu anki kırmızım çizgim huzur. Tadımız kaçmasın diyorum. İnsan evli olunca sıkılmaya vakti olmuyor ama huzursuzluktan tartışmalardan triplerden sıkılıyorum.

Çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. O yüzden kadınları anladığımı düşünüyorum. Zor değil anlamaya çalışmak lazım.