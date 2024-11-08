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Giriş Tarihi: 9.11.2024

‘Kendisini parasız gösterip yargıyı kandırıyor’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Kendisini parasız gösterip yargıyı kandırıyor’
Sunucu Ece Erken, İstinye'de görüntülendi. Oğlu Eymen'in tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Erken, eski eşi Serkan Uçar'la ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Uçar'ın oğluyla ilgilenmediğini belirten Erken, şöyle konuştu: "Eymen'i hiç görmüyor. Kendisini ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Allah, vicdan sahibi olmayana çocuk yaptırmasın. Serkan'ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve aylardır ödemiyor." Eski eşinin nafaka ödememek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade eden Erken, "Nafakayı artırma davası açacağım ama başkalarının kartını kullanıyor, 8 bin dolarlık evde kirada oturuyor ama evi başkasının adına tutuyor. Parası yok gibi gösteriyor. Lüks kıyafetler giyip lüks mekanlara gidiyor, yargıyı kandırıyor. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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‘Kendisini parasız gösterip yargıyı kandırıyor’
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