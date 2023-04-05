Kerem Alışık: Babalar dua gibidir

28 yıl önce aramızdan ayrılan Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi mezarı başında anıldı. 1995 yılında hayata gözlerini yuman Türk Sinemasının usta ismine, oğlu Kerem Alışık ve kendi adını taşıyan torunu Sadri Alışık'ın katılımıyla hoca eşliğinde Kuran-ı Kerim okutuldu. Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanları, küçücük bir merhabayla anıyoruz. Dokunmak zor, ancak sevmek mümkün. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyiki doğdu, iyiki vardı" dedi.