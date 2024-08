Bennu Gerede, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Gerede, gazetecilerin aşk ile sorularına "Keşke hayatımda birisi olsa ama şu an yok. Oğlumu büyütüyorum. Arınma dönemimdeyim. Kitap yazıyorum. Ruh ve beden olarak şu an bunlara odaklıyım. O yüzden aşka vaktim kalmıyor. Şu an yok ama yarın olabilir" diye cevap verdi.