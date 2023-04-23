Kıbrıs’ta büyük bayram buluşması

Hülya Avşar, Kıbrıs'ta hayranlarına güzel bir bayram gecesi yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar "Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım" diyerek şöyle devam etti: "Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah inşallah böyle bir acı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Bir senede, on senede bitecek bir şey değil. Elimden gelenleri yapmaya devam edeceğim."Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuvarı ile beğeni alan Avşar, kendisini izleyenler arasında bulunan İrem Derici'yi de sahneye davet etti. Derici, katıldığı ses yarışmasında kendisine büyük destek veren Hülya Avşar'a "Hayatımını değiştiren kadın" diyerek sarıldı.