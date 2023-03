‘Kimseyi ne eleştiririm ne aferin derim’

Oğuzhan Koç ile evliliğinde zor günler geçirdiği konuşulan Demet Özdemir, katıldığı bir etkinlikte "Birçok şey yazılıyor ama bugün burada hiç bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi. Özdemir, deprem bölgesinden paylaşım yapan ünlü isimlerin eleştirmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Eleştirmek isteyen her türlü eleştirisinden geri kalmıyor, zaten bu sadece depremle ilgili değil. Ben bu konuda ne kimseyi eleştiririm, ne de aferin derim. Bizler insanlığın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ne fazla takdire, ne de fazla eleştiriye açık olmaması gereken bir konu bu. Ancak geçtiğimiz süreci her anlamda suistimal edenler oluyor ne yazık ki. Tek bir amacımızın olması gerekiyor; depremi yaşayan her insanımızın normal yaşantısına dönmesi için canla başla çalışmak.''