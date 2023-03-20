Şarkıcı Hakan Akayran’a kıskançlık dayağı: Kemiklerini kırdılar

Şarkıcı ve gitarist Hakan Akayran, sosyal medya üzerinden gönderdiği arkadaşlık isteği sonrası kabusu yaşadı. Olay, 3 Mart tarihinde saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Sanatçı aracını park etmiş ikametine gireceği sırada daha önceden aynı sokakta oturduğu için tanıdığı Hüseyin G. ile karşılaştı.Genç adam Hakan Akayran'ın yanına gelerek, "Senin Instagram'ın var mı lan!" diyerek elinde bulunan telefonu alarak sosyal medya hesabından genç bir kadının fotoğrafını gösterdi. Daha sonra gösterdiği kişiyi tanıyıp tanımadığını soran Hüseyin G., tanımadığı cevabını alınca genç adam saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Akayran'ın üzerine diziyle bastıran Hüseyin G., iddiaya göre 40-50 yumruk darbesi ile sanatçıyı tanınmayacak hale getirdi.Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında doktor raporuna göre Hakan Akayran'ın kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, Hüseyin G.'nin ise basit şekilde yaralandığı belirlendi. Savcılık soruşturma sonunda Hüseyin G., hakkında, 'kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Akayran ise 'Basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Taraflar Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.Aldığı yumruk darbeleriyle kendisinden geçen genç adamın yardımına vatandaş koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Darp edilen sanatçı ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kolunda ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Akayran şüpheliden şikâyetçi oldu.