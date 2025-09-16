Kitap ve kahve keyfinin yeni adresi D&R Cafe

TÜRKİYE'nin en büyük kitap platformu D&R, D&R Cafe konseptini hayata geçirdi. Mağazaların içine konumlanan kafeler, başta kitaplar olmak üzere, teknoloji, hobi ve eğlence dünyası ürünleriyle kahve keyfini bir araya getiriyor. Bu konseptle Türkiye'nin ilk ve tek zincir mağazacılığını başlatan D&R, 1 yılda 10 mağaza açtı. D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman, "Kitap ve kafe konseptinin zincir mağazacılık modeliyle uygulanması ülkemizde bir ilk. Dünyadaki en iyi örneklerden esinlenerek tasarladığımız konseptimizle, yeni nesil bir mekan yarattık" dedi.