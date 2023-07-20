Kızıyla düete babadan alkış

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Alaçatı'da sahneye çıktı. Mekana gelenler arasında şarkıcının eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı. Programın ilerleyen saatlerinde kızı Nazlı'yı ve Bilginer'in ailesindeki gençleri yanına çağıran Yengi, "Gece boyunca büyüklerin sevdiği parçaları seslendirdik. Biraz da gençler için bir şeyler söyleyelim" deyip onlarla birlikte birkaç şarkı seslendirdi. Gecenin sonunda içinde su bulunan cam şişeyi üfleyip enstrüman olarak kullanan sanatçı, "Size bu sefer böyle veda etmek istedim" dedi.