Sibel Can, İstanbul'da bir gece kulübünde sahneye çıktı. Konserinde siyah renkli iki farklı elbise giyen Can, geceye 'Seyyah' adlı şarkısıyla başladı. Can, konserinin ilerleyen dakikalarında Barış Manço'nın 'Can Bedenden Çıkmayınca', Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah', Sezen Aksu'nun 'İstanbul İstanbul Olalı' adlı şarkılarını da söyledi. Sanatçı, arabesk şarkılarla da sevenlerine damardan bir gece yaşattı.